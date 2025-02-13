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Новосибирские врачи спасли жизнь ребёнку с кардиостимулятором в кишечнике

Новосибирские врачи спасли жизнь ребёнку с кардиостимулятором в кишечнике

Изначально устройство установили в живот, но пока мальчик рос, его положение изменилось.Хирурги Центра Мешалкина и Новосибирской областной больницы спасли трёхлетнего мальчика с необычной ситуацией.

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