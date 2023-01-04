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Мама Джованни Рейны ответила на обвинения в шантаже федерации США информацией о Берхалтере. Она была соседкой его жены, когда Грегг пнул ее в 1991-м

Мама Джованни Рейны высказалась об инциденте с главным тренером США Греггом Берхалтером. Во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о случае насилия Берхалтером в отношении его будущей жены в 1991 году.

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