Будет семь партий. Эксперты дали прогнозы по выборам в АКЗС

До обновления АКЗС еще более двух лет, но некоторые политические тенденции уже можно проследить С 2004 по 2021 год (с четвертого по седьмой созыв) в Алтайском краевом Заксобрании действовало четыре фракции.
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