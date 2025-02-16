Чем полезен миндаль и какая норма орехов в день — мнение диетолога

Миндаль — это не просто вкусный орех, а настоящая находка для здоровья. В преддверии Дня миндаля Тульская служба новостей поговорила с диетологом-эндокринологом Юлией Буряковой о его пользе и правилах употребления.
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