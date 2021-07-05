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Бедные россияне беднеют, миллиардеры богатеют, но власти отказались рассматривать «налог на роскошь»

Бедные россияне беднеют, миллиардеры богатеют, но власти отказались рассматривать «налог на роскошь»

Депутаты Госдумы предложили обложить дополнительным налогом владельцев недвижимости и земли от 50 миллионов рублей, машин за 8 миллионов и более, а также обладателей самолетов, вертолетов, яхт, катеров, которые оцениваются в 15 миллионов и выше.

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Alex Imen
Статья в комментариях не нуждается все ясно.
Виктор Козодоев
При нашем руководстве страной, все разворовывается
Юлия Маслова
Вы хотите,как во Франции???
Наталия
Власти отказываются... Перефразируя Грибоедова: А власти кто?
Игорь Кузнецов
Это написано для идиотов: "Депутаты Госдумы предложили обложить дополнительным налогом ... Но правительство, несмотря на увеличивающийся разрыв между бедными богатыми, отказалось вводить налог". Депутаты это законодательная власть, правительство - исполнительная. Будет закон принят - будут взымать. Другое дело как вводить эту налоговую нагрузку и нужно проработать "шкалу" налогообложения.
Александр Турчин
Бедных больше и грабить их легче, но ничего пружина в конце концов распрямится!
Игорь Кузнецов
Вот был вопрос к президенту: - В предвоенной царской России начала XX века (по расчетам профессора факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета Бориса Миронова) децильный коэффициент равнялся около 6,5. Сейчас больше 17. Как можно уменьшить разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Хотя бы снижать этот "коэффициент" (лучше бы его назвать "показателем" на единицу в год?
Сергей Мезенцев
ворон ворону, глаз не выклюет ...
Игорь Кузнецов
О да, я помню как раньше было - прокурор и глава администрации, это два "ворона". Хоть бы кто посмотрел на "хоромы" (рядом же живут) на них сейчас... и молчат. Зато Путин во всём виноват.
Сергей Мезенцев
Нет не Путин, а система выстроенная им, система грабежа страны...
testorr
Система грабежа страны выстроена, малыш, ЕБНом))))
Сергей Мезенцев
ученик переплюнул учителя по всем параметрам, замечательный мужик ........едет только в Геленджик...
Игорь Кузнецов
Он, как и большинство из нынешних пенсионеров, жил в стране СССР (я прожил 33 года), всё видел, был (как и я в ГДР), видел и там многое. Дальше хотелось перемен, но Андропов не смог (времени не хватило). Дальше - развал страны. Это ещё надо осознать. Система сейчас выстраивается, если Вы это не видите, это Ваше дело.
Сергей Мезенцев
Да трудно увидеть, как обещания воплощаются в жизнь, пенсионная реформа, конституция и еще сотни невыполненных обещаний, а главное результаты радуют, обнищание народа, страны и обогащение олигархов, это система такая или растянутый на 30 лет развал страны...?
Игорь Кузнецов
Давайте цифры. Я то жил 33 года в СССР, видел что происходило. Пенсионная реформа - да, надо было давно убрать ПФР. Что такое "социальная пенсия"? Пособие. Так и отдайте её в соцстрах. У нас 17-19 млн. работников не платят взносы во внебюджетные фонды, а пенсию - давай. Олигархов уже к 2004 году устранили от управления страной. Вы где живёте? Внешние долги выплатили, это не как при Горбачёве или Ельцине - всё отдали и проценты не платим. 20 проектов знаете, которые сейчас делают в стране?
Vasily Golov
Уточню. По опросу Финуниверситета ,проведенного в апреле 2021г ясно,что 61% работающих получают белую зарплату,13% только "серую",26% частично серую. Общее число работающих 69 млн чел. Почти 27 млн работающих живут по статистике в нищете. Еще 20,5% ВВП России в тени.Общая сумма ВП 20 трлн руб. Примерно 26% -зарплата. Государство опустило руки в борьбе с теневым сектором.
Василий Иванович
чего ты там высрал про геленджик, чучело тупое
Сергей Мезенцев
с дебилами говорить не о чем...
Сергей Мезенцев
такой большой, а в сказки веришь, кооператив "Озеро", команда нищих рулит страной, Америкосы алюминиевой промышленностью, гарант гребёт на галерах первобытного капитализма, какие ещё доводы нужны
Игорь Кузнецов
Это Вы верите в "сказки". Я видел эти "сказки" ещё во времена Брежнева, так уж получилось что общался со сверстниками - детьми партийной элиты. Относительно нерезидентов, которые владеют акциями наших предприятий, банков и компаний - пусть получают дивиденты, которые часть от доходов, налоги идут в казну и перераспределяются. Другое дело как, но это другой вопрос. Что лучше - в начале 80-х за бочку нефти $4 или сейчас более $55 ? Кроме того они заинтересованы в увеличении своей прибыли и поднимают производительность труда, привносят технологии. Про "галеры" - это к пропагандистам, я оперирую фактами, анализирую.
Сергей Мезенцев
если говорить о фактах, бочка нефти 4 долл. 1$- 23 коп, сейчас 55$ 1$- 73 руб., в итоге бочка тогда стоила 0,93 коп, сейчас 4015руб, а рассказать любителю фактов сколько стоил бензин тогда и сейчас...? По вопросу перераспределения доходов, посмотрите на новые дворцы, яхты, недвижимость за границей, мажоров и так до бесконечности, одностороннее перекачка средств за границу. Во время Брежнева было много неправильно сделано партийной элитой, что и повлияло на развал страны, сейчас при таком подходе к развитию общества скоро страны не будет, а будет корпорация по вывозу природных ресурсов в интересах определённой кучки "патриотов"...
Игорь Кузнецов
Во времена СССР было (как минимум) 3 варианта "пересчёта" из рублей в доллары. Если Вы помните - как можно и где обменять доллар на 68 копеек (официальный курс)? "Инвалютные рубли", "Чеки" (в магазинах "Берёзка") или "сертификаты" на получение "благ". Можете рассказывать это юношам, я покупал по 4-5 рублей за доллар. И джинсы выходили по 150-200 рублей (советских).
Сергей Мезенцев
оправдывая современную действительность в нашей стране, вы просто оправдываете разграбление и превращение её в поставщика природных ресурсов для мирового капитализма...
Ингерман Ланская
основным источника валютных поступлений в совдепию это продажа мировому капитализьму Нефти, Газа, Мин.удобрений, Леса. И на полученную валюту совдепия скупала у тех же каапиталистов - ЖРАТРУ (в т.ч и пальмовое масло) т.к. своего продовольствия не хватало. Т.е. совдепия прожирала природные ресурсы - грабила будущие поколения
Игорь Кузнецов
Не совсем так, надо учесть идеологическое противостояние. Если Вы помните "хлопковое дело", которое "закрыл" Горбачёв. Это показывало всю систему приписок в Союзе. И все получали премии. А хлопок тогда - это, в том числе, и во многом - порох, это топливо для ракет. Относительно "ограбления" - это просто перераспределение между регионами. "Грабили" граждан РСФСР, БССР в пользу остальных республик - цифры можно постотреть. Даже УССР была дотационной.
Игорь Кузнецов
Сергей, извините, нет понятия "мировой капитализм", даже у К. Маркса. Да, каждый торгует тем, что у него есть. У нас есть природные ресурсы, мы ими торгуем на мировом рынке. Другое дело куда идут дивиденты от этой торговли. Вы уверены что сейчас нас "обкрадывают" нерезиденты. А Вы знаете, что до 1942 года на Урале работали артели со 100% капиталом из США и добывали руду?
Сергей Мезенцев
Про нерезидентов уверен абсолютно, также как и продажные резиденты. Про артели известно давно и это было правильное решение. На основе привлечения капитала из вне и реализации ресурсов в стране развивалась промышленность, наука, образование не как сейчас, дворцестроительство, яхтостроение в др. странах, складирование денег в квартирах чиновников на фоне закрытия школ, оптимизации медицины, закрытия заводов и фабрик, обнищания населения и демографической ямы...
Игорь Кузнецов
Давайте дальше "обсасовать" яхты и дворцы. Сколько стоит пуск ракеты с Ту-160? Да, президент страны может себе это позволить. Сын Хрущёва, который умер недавно, где жил? Про дочь Брежнева вообще промолчу. Давайте ещё про "узбекское дело" вспомним и почему Горбачёв его "закрыл". Так что не надо "наводить тень на плетень".
Сергей Мезенцев
Давайте оставим, давайте вспомним хотя бы рост цен на ВСЁ, от слова ВСЁ, нищенские пенсии, стыдливые зарплаты, особенно в глубинке. Да..., причём здесь яхты и дворцы...? Может эти твари жируют на то, что воруют у народа, при этом не скрывая своей роскошной жизни, а супербогатые полковники, они тоже не причём. Когда умирает людей больше чем рождается, то же забудем? Может забудем как наш пре... обещания раздавал, да вот выполнить не захотел, это то же не важно? Когда 2\3 власти имеют недвижимость за рубежом их семьи там живут, а здесь только бабло заколачивают, они, что будут за страну болеть или...? В союзе тоже было много ворья, но были и достижения мирового уровня , был пример для всех по социальному обеспечению, а такого беспредела как сейчас нет нигде в мире
Ингерман Ланская
это что? камуноидно-либероидный припадок?
валерий двойнишников
Шлюха Ланская, я б тебя послал туда, где тебе надлежит быть, но ты уже там!!!_)))
vladimir bedarev
Потрудитесь перевести слова латинского происхождения "президент, администрация ,депутат, секретарь" на русский язык, тогда вы поймёте воздействие этих слов на людей.
Valeriy Shershkov
Как всегда, власть имущие справедливости не желают. Своя рубашка ближе к телу . Элита изначально была гнилой, ..
Сергей Мезенцев
но есть дебилы которые эту элиту оправдывают, заискивают а проще говоря лижут филейные части с усердием....
Игорь Кузнецов
Вы уже снизошли до уровня "ниже среднего образования" ((( Могли бы вспомнить как Алиев "лизал филейные части" Брежнева "с усердием", когда тот посетил Азербайджан. - Чего стоит история с покупкой у Японии завода кондиционеров, который первоначально планировалось разместить в Узбекистане. Алиев при поддержке Брежнева пробил его строительство в Азербайджане. На одном из партийных активов Алиев, обращаясь к залу, дважды повторил, говоря о Брежневе: «Это великий человек».
Сергей Мезенцев
и тогда это было, никто это не оправдывает, но выводы делать надо, а сейчас новые нувориши ещё хуже чем партийные бонзы, откровенно воруют, во власть идут не для службы отечеству, а для личного обогащения и эта система построена лично нашим гарантом. Идеи социализма единственно верные во всём мире и поэтому их так ненавидит и боится современная "элитка", понимают, что за содеянное отвечать придется рано или поздно...
Игорь Кузнецов
Вы думаете что у нас президент - царь, или генсек ? Система построена ещё при Сталине и "сработала" когда сместили Хрущёва. "Идеи социализма" описал К. Маркс. При этом он чётко сказал - к этому социально-экономическому строю придёт первой страна (имея ввиду Германию), у которой будет наивысший "потенциал" (производственный). А значит будут наиболее значимые антагонистические противоречия между "трудом и капиталом". Но это было тогда, сейчас - постиндустриальное общество. Противоречия уже другие. Идеи трудно оценить, банковские схемы и биржевую "игру" - тем более. Задумайтесь над этим, с 19 века прошло время.
Сергей Мезенцев
история как обычно вносит свои коррективы, не надо быть догматиком, надо воспринимать исторический процесс с учётом современных реалий, а история показала подлее капитализма в мире нет ничего.
Ингерман Ланская
вот как раз История то и показала, что мерзостнее и подлее чем сацылизм , строя Нет. Человечество терпело Это дерьмо только 70 лет (и то много)
Сергей Мезенцев
Мадам, понимаю вас, самые низменные чувства наживы, разврата, ЛГБТ, мажорики и "элитка" и другие прелести капитализма вам близки по духу, а честь, слава страны, благополучие народа и пр. вам просто омерзительны. Победить в великой войне, для вас видимо то же омерзительно. То что за время социализма страна стала по многим позициям первой в мире, добилась впечатляющих результатов в своём развитии, имела мощную социальную защиту населения, не смотря на ошибки перегибы приписки, воровство и пр. Мы были первыми на этом пути и мы в любом случае вернёмся к новому социализму с учётом поражений и побед!
Ирина Богданова
Безобразие!
N S
" ...власти отказались рассматривать «налог на роскошь". /// А кто-то сомневался, что так и будет??!! Они же все(!!!) -сверху донизу, вдоль и поперёк -"повязаны круговой порукой". /// Пока НЕ сменится намертво сросшийся клубок современной власти и чиновничьего жулья, никаких(!!!) реальных (!!!) изменений во благо Народа, рядовых РОССИЯН ждать НЕ приходится.

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