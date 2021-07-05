Бедные россияне беднеют, миллиардеры богатеют, но власти отказались рассматривать «налог на роскошь»

Депутаты Госдумы предложили обложить дополнительным налогом владельцев недвижимости и земли от 50 миллионов рублей, машин за 8 миллионов и более, а также обладателей самолетов, вертолетов, яхт, катеров, которые оцениваются в 15 миллионов и выше.