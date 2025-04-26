Европа вступает в решающую битву за российский газ.

СПГCC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLE АВТОР: Олег Обухов После отказа от российских трубопроводных поставок страны ЕС вынуждены наращивать закупки более дорогого топлива, конкурируя за него на спотовом рынке.
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