Премьер Орбан: в ходе конфликта Россия усилилась, Украина и Европа ослабли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что при установлении новой системы безопасности на континенте после завершения конфликта на Украине необходимо учитывать, что Россия очень усилилась, в то время как Киев и его западные союзники ослабли.
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