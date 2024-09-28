Самые интересные релизы октября

Октябрь понемногу начинает разгонять привычно жаркую для видеоигр осенне-зимнюю пору. Silent Hill 2, дополнения для Diablo IV и Factorio, новая часть MechWarrior, очередная Call of Duty и возвращение серии Dragon Age — вот лишь малая часть того, что ждёт нас в следующем месяце.