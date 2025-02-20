Более 300 молодых офицеров приступили к практическим занятиям на полигонах ЦВО

В ходе сборов инструкторы, имеющие боевой опыт СВО, проводят занятия по применению БпЛА для нанесения ударов, координации действий штурмовых групп, разведки, наведения и корректировке огня танковых экипажей и артиллерийских расчетов с закрытых огневых позиций, а также для ликвидации минных заграждений.