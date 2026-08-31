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Россияне стали меньше тратить на маркетплейсах на фоне атак беспилотников — «Сбер»

За августе, по оценке «Сбериндекса, расходы населения на маркетплейсах снизились на 15% в сравнении с июлем, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС.

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