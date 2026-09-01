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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онугха о сборной России: «Матчи смотреть не особо интересно. Какой смысл? Ни отборов, ни квалификаций на турниры»

Нападающий « Родины » Герман Онугха признался, что утратил интерес к матчам сборной России. «Последний раз смотрел игру с Нигерией (1:1 в июне 2025-го – Спортс’‘).

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