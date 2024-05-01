В России продают почти новый Opel по цене базовой Lada Granta

В Санкт-Петербурге выставили на продажу «капсульный» хэтчбек Corsa. Владелец утверждает, что Opel был куплен новым в 2005 году, затем в течение 14 лет ездил только на дачу в весенне-осенний период, а с 2019 года машина вовсе не эксплуатировалась.