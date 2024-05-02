9 мая в Иркутской области пройдет более 260 мероприятий

Под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева состоялось заседание, основными темами которого стали вопросы обеспечения правопорядка и безопасности на предстоящих праздничных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.