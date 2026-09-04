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Десять лет слёз и долгожданное счастье: история союза Натальи Подольской и Владимира Преснякова

Десять лет слёз и долгожданное счастье: история союза Натальи Подольской и Владимира Преснякова

Когда в 2005 году на съёмках телепроекта «Большие гонки» познакомились певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков, мало кто верил в долговечность этого союза.

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