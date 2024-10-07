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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Взятки гектарами. В деле Лабинова открылись новые подробности

Посредник рассказал, как передавал деньги и сколько оставлял себе Текст, фото: Антонина Кябелева 7 октября в Петрозаводском городском суде был допрошен Карапет Налбандян, который, судя по его показаниям в суде, играл ключевую роль при передаче взяток экс-министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову от владельца ООО «БиоКарелия» Сорокина.

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