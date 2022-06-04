Предпринимателям Приморья возместят часть затрат, связанных с экспортом продукции

Предпринимателям Приморья возместят часть затрат, связанных с экспортом продукции

В Приморье решили поддержать предпринимателей. Им будут компенсировать расходы, связанные с экспортом продукции.

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