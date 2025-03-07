В Долине Смерти в США образовалось озеро, которое не высыхает уже шесть месяцев

В расположенной в США Долине Смерти, одной из самых засушливых пустынь Северной Америки, образовалось временное озеро, которое не высыхает уже более шести месяцев, что является рекордом за всю историю наблюдений.
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