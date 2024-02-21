Николе Йокичу скандировали «MVP» на матче «Колорадо» в НХЛ

Центровой «Денвера» пришел на игру с семьей. По ходу встречи его показали на большом экране арены. Зрители стали скандировать «MVP» в честь сербского баскетболиста, который привел местный «Денвер» к первому чемпионству в НБА.
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