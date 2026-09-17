Страна и люди
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Страна и люди

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Осужденный за насилие над детьми поэт снова набирает учеников. «Я педофил, чистый педофил»

Осужденный за насилие над детьми поэт снова набирает учеников. «Я педофил, чистый педофил»

Осужденный за педофилию поэт Никологорский снова набирает детей в лицейСергей Никологорский (справа)Сергей Никологорский/VK 68-летний Сергей Никологорский, освобожденный из колонии после 12,5 года заключения за насилие над детьми, снова набирает девочек в свой «духовный лицей».

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