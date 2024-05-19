Сергей Светлов: «Впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ»

– Что для вас стало главным на неделе? – Все-таки самые интересные события разворачивались в НХЛ. Чемпионат мира в Чехии тоже подарил несколько интересных матчей, но при нынешней формуле турнира пока идет лишь разогрев – и все ключевые игры состоятся в плей-офф, по сути, с чистого листа.