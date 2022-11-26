Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Василий
    Насчет консервированной водки - кто его знает, но вот водку в 3-х литровых банках видеть приходилось.Подборка смешных...
  • Василий
    Лучше бы если кот сиганул бы на какую-нибудь мачту и отсиделся бы там.Пардон!!!
  • Андрей Белослудцев
    Спасибо. До глубины...Береги его, брат

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