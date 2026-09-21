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Новости Липецка

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ВЛипецкой области под Усманью сгорел «Форд Эксплорер»

ВЛипецкой области под Усманью сгорел «Форд Эксплорер»

Огонь, говорят пожарные, полностью уничтожает автомобиль за 4-6 минут.Вечером 20 сентября в Усманском округе Липецкой области сгорела иномарка.

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