Веник под запретом: народные приметы и традиции на 24 мая

Православные верующие 24 мая отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народе этот день также называют Мефодиев или Мокий МокрыйПравославные верующие 24 мая отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.