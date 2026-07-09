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Sterling Infrastructure укрепляет ликвидность: лимит кредитной линии увеличен до $1,5 млрд

Sterling Infrastructure укрепляет ликвидность: лимит кредитной линии увеличен до $1,5 млрд

Sterling Infrastructure, Inc. (NasdaqGS: STRL) объявила о подписании соглашения по расширению и продлению своей кредитной линии до 1,5 млрд долларов, увеличив доступный лимит на 1,05 млрд долларов по сравнению со старыми условиями.

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