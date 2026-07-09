Sterling Infrastructure укрепляет ликвидность: лимит кредитной линии увеличен до $1,5 млрд

Sterling Infrastructure, Inc. (NasdaqGS: STRL) объявила о подписании соглашения по расширению и продлению своей кредитной линии до 1,5 млрд долларов, увеличив доступный лимит на 1,05 млрд долларов по сравнению со старыми условиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии