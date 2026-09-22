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Уже можно! На Кубани начинают ставить прививки против гриппа

Уже можно! На Кубани начинают ставить прививки против гриппа

О начале профилактической кампании объявила заместитель губернатора региона по социальным вопросам Елена Воробьева.

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