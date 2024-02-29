В Алтайском крае сотрудники ДПС спасли пенсионерку из горящего дома

ЧП произошло поздно ночью в один из прошедших выходных в Топчихинском районе. 24 февраля экипаж дорожно-патрульной службы МО МВД России «Топчихинский» в составе старшего лейтенанта полиции Игоря Рибзама и лейтенанта полиции Станислава Михайленко, двигаясь по маршруту патрулирования в селе Топчиха, около 03:30 заметил густой дым в районе частного сектора по улице Свердлова.
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