В Алтайском крае сотрудники ДПС спасли пенсионерку из горящего дома

ЧП произошло поздно ночью в один из прошедших выходных в Топчихинском районе. 24 февраля экипаж дорожно-патрульной службы МО МВД России «Топчихинский» в составе старшего лейтенанта полиции Игоря Рибзама и лейтенанта полиции Станислава Михайленко, двигаясь по маршруту патрулирования в селе Топчиха, около 03:30 заметил густой дым в районе частного сектора по улице Свердлова.