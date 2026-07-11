Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысяч человек

Жертвам мощного землетрясения в Венесуэле стало больше: по последним данным, погиб 4 333 человек. Это число подтвердил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, источник информации — РИА Новости и публикация на Lenta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии