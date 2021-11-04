В России ограничили обучение по целому ряду специальностей. Почему в Минпросвещения съели кока

Театр абсурдаРаботаВ России ограничили обучение по целому ряду специальностей. Почему в Минпросвещения съели кока Минпросвещения сообщило о прекращении приема в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрУже ЕГЭ-шники никуда не годятся. Вырастили поколение недоучек, безграмотных. Преподаватели вузов в ужасе от безграмотности первокурсников. И пока это безысходно: творцы этой ситуации, как и вся либерда, сидят в советниках у мудрейшего и продолжают разрушать российскую систему образования, еще недавно считавшуюся лучшей в мире.Комментировать
Свежие комментарии