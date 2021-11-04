Театр абсурда

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В России ограничили обучение по целому ряду специальностей. Почему в Минпросвещения съели кока

В России ограничили обучение по целому ряду специальностей. Почему в Минпросвещения съели кока

Минпросвещения сообщило о прекращении приема в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям.

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Александр
Уже ЕГЭ-шники никуда не годятся. Вырастили поколение недоучек, безграмотных. Преподаватели вузов в ужасе от безграмотности первокурсников. И пока это безысходно: творцы этой ситуации, как и вся либерда, сидят в советниках у мудрейшего и продолжают разрушать российскую систему образования, еще недавно считавшуюся лучшей в мире.

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