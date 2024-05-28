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Сочи по ценам на недвижимость обогнал Бали

Сочи по ценам на недвижимость обогнал Бали

Сочи по ценам на недвижимость обогнал БалиПо данным руководителя индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основателя Global Investment Property Ольги Горхиян, Сочи обогнал Бали по стоимости недвижимости,  сообщает издание URA.

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