ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Подмосковье. Это не первый случай за последнюю неделю, когда Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных спецслужб планирует диверсии на территории России.
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