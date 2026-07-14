ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Подмосковье. Это не первый случай за последнюю неделю, когда Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных спецслужб планирует диверсии на территории России.