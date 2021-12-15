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Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» сообщила, что российский нападающий Александр Кокорин с первых минут начал игру в составе команды против «Беневенто» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу, передает Интерфакс.

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