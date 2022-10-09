Женщинам раскрыли секрет, как безопасно жить в номере отеля «Вы женщина? Вы путешествуете в одиночку? Возможно, в вашем прошлом были неприятным моменты со встречей незнакомца в своём номере и вы хотите себя обезопасить», — так начинается ролик в Tiktok в котором пользователь с ником lifestyledbyeriе рассказывает о тех хитростях, которые она предпринимает, чтобы безопасно заселиться … Сообщение Женщинам раскрыли секрет, как безопасно жить в номере отеля появились сначала на 777 Travel.