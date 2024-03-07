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Виталий Кафанов: «Вины Луневаа в пропущенных голах от «Байера» нет ни капли»

«Андрей сыграл на своем уровне, который он в этом году показывает. Планку поднял очень высоко с самого начала выступлений за «Карабах».

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