Горячие годовы: Чем демократы отличаются от республиканцев в США? Ирэн ОрлонскаяДвухпартийная система в США, существующая с 1854 года, когда была основана «молодая» Республиканская партия как оппозиция Демократической партии, продолжает оставаться ключевым элементом политической жизни страны.