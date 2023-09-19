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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

В текущем году один из ведущих театров Москвы отметит 100-летний юбилей Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о старте капитального ремонта, благодаря которому в порядок приведут фасад и купол здания Московского академического театра сатиры.

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