Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

В текущем году один из ведущих театров Москвы отметит 100-летний юбилей Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о старте капитального ремонта, благодаря которому в порядок приведут фасад и купол здания Московского академического театра сатиры.
В текущем году один из ведущих театров Москвы отметит 100-летний юбилей Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о старте капитального ремонта, благодаря которому в порядок приведут фасад и купол здания Московского академического театра сатиры.
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