Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Цены на натуральный кофе в России снизились на 2% с начала года

Цены на натуральный кофе в России снизились на 2% с начала года

Натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Теперь килограмм растворимого стоит 4148 рублей, килограмм в зернах и молотого — 2051 рубля.

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