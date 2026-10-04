Цены на натуральный кофе в России снизились на 2% с начала года

Натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Теперь килограмм растворимого стоит 4148 рублей, килограмм в зернах и молотого — 2051 рубля.
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