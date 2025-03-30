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Более 110 населенных пунктов осталось разминировать в Курской области

Более 110 населенных пунктов осталось разминировать в Курской области

Российским саперам предстоит разминировать более 110 населенных пунктов в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.

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