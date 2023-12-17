Российский «Кинжал» уничтожил до 30 офицеров ВСУ и 12 офицеров НАТО

В ходе атаки нашими самолётами МиГ31к украинского военного аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкой области аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» был поражён хорошо укреплённый и заглубленный в землю командный бункер.