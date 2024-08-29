CNN: Ермак и Умеров попытаются убедить Байдена снять ограничения на удары по РФ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава Минобороны страны Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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