Русская весна

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Reuters загнало Украину в «крымский котёл» (ФОТО)

Reuters загнало Украину в «крымский котёл» (ФОТО)

16 февраля информационное агентство Reuters опубликовало статью с заголовком Russian gas threat in Europe — Российская газовая угроза в Европе, которая носила обычный для Запада русофобский характер, но снабдило её картой с российским Крымом.

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