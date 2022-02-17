Reuters загнало Украину в «крымский котёл» (ФОТО)

16 февраля информационное агентство Reuters опубликовало статью с заголовком Russian gas threat in Europe — Российская газовая угроза в Европе, которая носила обычный для Запада русофобский характер, но снабдило её картой с российским Крымом.
16 февраля информационное агентство Reuters опубликовало статью с заголовком Russian gas threat in Europe — Российская газовая угроза в Европе, которая носила обычный для Запада русофобский характер, но снабдило её картой с российским Крымом.
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