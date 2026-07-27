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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о жалобах игроков на мячи: «Спросите кого-то другого, я в этом не разбираюсь»

Фрэнсис Тиафу заявил, что ему все равно на споры о качестве мячей, которые в последние годы обсуждают в туре.

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