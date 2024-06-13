Медведев призвал нанести максимальный вред странам в ответ на санкции Запада

Необходимо сделать все, чтобы нанести максимальный урон странам, которые ввели против России очередные санкции, подчеркнул в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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