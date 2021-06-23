Финансовый аналитик - одна профессия, множество возможностей развития

От работы финансового аналитика зависит успешность компании на рынке. Он ищет нужную для этого информацию, интерпретирует, получает важные инсайты и, что главное, готовит предложения по использованию найденной информации в бизнес-процессах компании.
От работы финансового аналитика зависит успешность компании на рынке. Он ищет нужную для этого информацию, интерпретирует, получает важные инсайты и, что главное, готовит предложения по использованию найденной информации в бизнес-процессах компании.
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