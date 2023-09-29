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Карабахский кейс: запугать приднестровцев не получится

Карабахский кейс: запугать приднестровцев не получится

В приднестровских паблик-чатах рассуждают о том, не станет ли прецедентом для ПМР ликвидация с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахской Республики, которая вместе с Приднестровьем входила в Содружество непризнанных государств, образовавшихся на территории бывшего СССР.

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