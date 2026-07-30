SHOT сообщил об активной мошкаре в России и её опасных укусах

В России активизировалась мошкара, укусы которой вызывают острую боль и высокую температуру. В Подмосковье и Ростове-на-Дону зарегистрированы случаи нападений — пострадали жительница и четырёхлетняя девочка.
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