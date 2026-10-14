Минобороны России сообщает о сбитии 1 425 украинских беспилотников самолётного типа за сутки. ###A_1_A### Войска России скрытно приблизились к позициям ВСУ в Сумской области ###A_1_A###.
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