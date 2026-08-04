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Нигерия ввела правила сбора налога на криптовалюту для платформ цифровых активов

Нигерия ввела правила сбора налога на криптовалюту для платформ цифровых активов

Нигерийское налоговое агентство выпустило правила, требующие от криптовалютных платформ и P2P-площадок сбора, отчетности и перечисления налогов, включая уплату некоторых удержанных сумм в цифровых токенах.

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