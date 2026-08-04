Нигерия ввела правила сбора налога на криптовалюту для платформ цифровых активов

Нигерийское налоговое агентство выпустило правила, требующие от криптовалютных платформ и P2P-площадок сбора, отчетности и перечисления налогов, включая уплату некоторых удержанных сумм в цифровых токенах.
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