Коалиция Шольца была близка к развалу

Незначительное большинство членов Либерально-демократической партии Германии проголосовало в ходе опроса за то, чтобы остаться в трехпартийной правительственной коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем, сообщили источники в партии в понедельник.
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