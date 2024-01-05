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Ольга Орлова похвасталась своей фигурой бикини

Ведущая и певица Ольга Орлова покрасовалась в купальнике возле бассейна. Бывшая солистка группы «Блестящие» проводит новогодние выходные в Таиланде вместе с мужем Валерием Масловым, 11-месячной дочерью Анной, а также Ксенией Бородиной и ее детьми — Марусей и Теоной.

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