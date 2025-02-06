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5koleso.ru

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На трассе М-11 «Нева» отменяют правило двух часов для коротких маршрутов: несправедливых «штрафов» больше не будет

ГК «Автодор» в минувшую среду объявила о том, что с 17 февраля 2025 года отменяется правило максимального тарифа при нахождении больше 2 часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 при общей длине маршрута менее 50 километров.

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